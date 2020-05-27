Британия находится в тесном контакте с США в преддверии саммита G7

Лондон находится в тесном контакте с Вашингтоном в преддверии саммита G7 и рассматривает то, что предлагается, заявил в среду представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает Голос Америки.

Ранее Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп полагает, что «не будет более яркого примера открытия», чем проведение саммита лидеров стран «Большой семерки» в Соединенных Штатах в конце июня.

«Мы продолжаем поддерживать тесные контакты с США в преддверии саммита, и мы детально рассматриваем то, что они предлагают», — заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании журналистам.