Британия хочет запретить рекламу фастфуда для реабилитации населения после пандемии

В Британии могут запретить рекламу фастфуда и другой вредной пищи на телевидении после 9 вечера и полностью в интернете, следует из опубликованного правительством законопроекта, пишет Bloomberg.

Правительство страны также обяжет рестораны и пабы, где работают более 250 сотрудников, указывать калорийность продуктов питания. С апреля 2022 года в супермаркетах запретят акции «два по цене одного» на продукты и безалкогольные напитки с высоким содержанием жиров, соли и сахара.

Изменения являются частью законопроекта о здравоохранении и медицинском обслуживании, обнародованного 12 мая, в котором правительство изложило свою законодательную программу по реабилитации Великобритании после пандемии коронавируса.

Другие меры по борьбе с ожирением, объявленные правительством, включают разработку программы вознаграждений за здоровый образ жизни.(Газета.Ru)