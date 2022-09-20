Британец установил мировой рекорд, посетив 67 пабов за 24 часа, пишет UPI. В каждом из заведений мужчина выпивал хотя бы кружку пива.

Рекордсмена зовут Натан Кримп, ему 22 года. Вместе с ним в челлендже принимали участие его друзья. По словам британца, он не представлял, что походы по барам могут оказаться настолько сложными.

«Это была одна из самых сложных вещей, которые я когда-либо делал», — прокомментировал мужчина.

Как рассказал Натан, он пытался оставаться трезвым как можно дольше, но, посетив 15 пабов, Кримп понял, что пора переходить на безалкогольное пиво. Правила Книги рекордов Гиннесса требовали, чтобы британец выпивал в каждом пабе и собирал доказательства.

«Самым сложным было постоянно ходить в туалет, что занимало большую част времени», — добавил Натан.