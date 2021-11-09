Котировки нефти ускорили подъем к вечеру вторника, WTI дорожает на 1%, передает Интерфакс.

К 19:29 (GMT+4) январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (на 0,46%) — до $83,81 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,82 (на 1%) — до $82,75 за баррель.

Трейдеры ждут еженедельного доклада о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США, который Министерство энергетики страны опубликует в среду.