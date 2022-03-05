Испанский владелец крупных сетей магазинов одежды Inditex, куда входят Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, прекратил торговлю в России, закрывает 502 магазины и онлайн-продажи.

Об этом сообщило агентство Reuters.

«В нынешних условиях Inditex не может гарантировать непрерывную деятельность и коммерческие условия в Российской Федерации и временно прекращает свою деятельность», — сказано в сообщении компании.

Отмечается, что на Россию приходится около 8,5% глобального EBIT группы.

Штаб-квартира Inditex находится в городе Артейшо (Галисия, Испания).