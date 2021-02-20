Бразильский город потерял все дозы вакцины из-за ошибки ребенка

Гражданская полиция в Бразилии сообщила, что город Рио-Бананал, который на юго-востоке страны, потерял все дозы вакцины против COVID-19 после того, как 9-летний ребенок отключил электричество в центре для вакцинации. Об этом сообщает World Today News.

Свидетели отмечают, что после просмотра камер видеонаблюдения стало ясно, что невинная детская игра привела к тому, что город с населением примерно 19 тыс. человек потерял все доступные вакцины против COVID-19, а также другие виды антидотов, анализы крови и лекарства.

В центре вакцинации внутри часов мигала красная лампа, ребенок пытался выключить ее, вместо этого отключил электричество: «Это невинная детская игра, которая в конечном итоге создала всю эту проблему», — подчеркнул владелец полицейского участка Рио-Бананал.

Бразилия – наиболее пострадавшая от пандемии коронавируса страна в мире, которая после США занимает второе место по количеству смертельных исходов от COVID-19 (244 955 человек), инфицировано более 10 млн человек.