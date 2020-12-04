Бразилия рассматривает вопрос о возможности страны иметь атомную бомбу

Комиссия верхней палаты бразильского парламента по правам человека рассмотрит вопрос о возможности обладания страной ядерным оружием в целях «предупреждения иностранного вмешательства». Об этом сообщила в четверг пресс-служба Федерального сената, передает  ТАСС.

Как уточняется, в середине октября в информационной системе законодательного органа была зарегистрирована гражданская законодательная инициатива следующего содержания: «Вооруженные силы Бразилии нуждаются в атомной бомбе для предупреждения иностранного вмешательства на нашей национальной территории». «Бразильская Амазония принадлежит нам!» — говорилось в петиции за авторством жителя южного штата Парана Виту Анжелу Дуарте Паскаретты.

Ко 2 ноября петицию поддержали 20 тыс. человек, после чего она, согласно регламенту, была направлена в профильную комиссию, которая определит депутата, ответственного за ее дальнейшее рассмотрение. В случае ее одобрения будет подготовлен соответствующий законопроект.

| 2020-12-04T02:47:32+04:00 4 декабря 2020, 06:59|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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