Бразилия может пересмотреть свое решение об участии Международном уголовном суде (МУС), отозвав подпись под Римским статутом. Об этом заявил в среду министр юстиции и общественной безопасности страны Флавий Дину.

«Международный уголовный суд был вписан в бразильскую правовую систему, вместе с тем многие страны, в том числе наиболее могущественные, не сделали этого. <…> Это предполагает, что в определенный момент бразильская дипломатия может пересмотреть это решение о присоединении к соглашению, поскольку отсутствует равноправие в том, что касается применения этого инструмента в разных странах», — цитирует его портал G1.(ТАСС)