Народный артист Азербайджана EMIN и популярный российский певец Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) представили лирическую композицию

«Улетай».

Послушать и скачать трек можно на всех цифровых музыкальных площадках — http://lnk.to/ejuletay

Премьера песни вызвала ажиотаж в соцсетях: поклонники окрестили новинку «очередным шедевром» и поблагодарили артистов за новый трек, отметив его необычность и великолепное сочетание голосов.

Сами исполнители также признались, что это для них особенная песня, так как переговоры о совместной работе длились на протяжении долгого периода.

«Баха очень талантливый артист, эту песню написал полностью он — и слова, и музыку. Я кайфую от этого трека и от того, каким он получился. Для меня это еще один эксперимент в музыкальном творчестве. Эта песня — пушка», — поделился EMIN с журналистами.

Jah Khalib также признался, что песня вызвала у него множество эмоций:

«Это наш братский дуэт», — написал он на своей странице в Instagram, анонсируя новый проект.

В ближайшее время артисты намерены снять клип на новую песню.