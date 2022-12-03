Ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar AKINCI в ходе очередных испытаний впервые использовал мини-бомбу TOLUN с системами наведения GPS/INS разработки турецкой компании Aselsan.

Проект совершенствования ударных БПЛА продолжается при активной поддержке Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции, сообщает Агентство Анадолу.

БПЛА AKINCI с 4 интегрированными боеприпасами TOLUN вылетел из района Текирдаг и вскоре точно поразил заданные цели на полигоне в провинции Конья. Пуск мини-бомб по целям на расстоянии в 30 км был осуществлен с высоты 26 тыс. футов. Подобные боеприпасы впервые используются беспилотной авиацией.

В компании Baykar, производящей БПЛА различных модификаций сообщили, что на сегодняшний день до 75 процентов доходов компании аккумулируются за счет экспорта. Только в 2022 году турецкая компания поставит в 18 стран мира продукции на сумму более 1 млрд долларов.

По состоянию на текущий год, БПЛА Bayraktar TB2 поставлены в 25 стран мира, а БПЛА AKINCI – в пять стран.