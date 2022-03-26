Береговая охрана Турции в субботу, 26 марта, сообщила, что приостановленное после обнаружения мины судоходство через пролив Босфор возобновили.
«Движение судов через Босфор возобновлено», — сообщили в ведомстве.
До этого сообщалось, что движение судов планируется возобновить в 16:00 мск.
Объект обнаружили рыбаки ранее в этот же день недалеко от якорной стоянки Сарыер-Тюркели. Об этом написала турецкая газета Star. На место происшествия отправили группы подводной обороны. Позднее министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации объекта.
22 марта военно-морские силы (ВМС) Турции призвали моряков быть внимательнее при выходе в Черное море и отслеживать дрейфующие мины. Предупреждение было разослано после того, как ФСБ России сообщила, что ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный (aif ru).