Борт Военно-воздушных сил США Boeing C-40С вылетел 30 июля с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и взял курс на Тихий океан. Предположительно, на борту находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось, что у Пелоси должно было начаться турне по странам Юго-Восточной Азии. В частности, спикер палаты представителей США планирует посетить Японию, Сингапур и Южную Корею. Кроме того, в СМИ обсуждается вероятный визит Пелоси на Тайвань.

Ранее власти Китась я выступили против визита на остров спикера палаты представителей США. В Белом доме также предупредили Нэнси Пелоси о рисках в случае ее приезда на Тайвань, так как опасаются реакции Китая на этот шаг.