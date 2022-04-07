«Между Арменией и Азербайджаном достигнуты важные усилия и прогресс в направлении устойчивого мира, стабильного и безопасного Южного Кавказа».

Как передает АПА, об этом сообщил в Twitter верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

«В существующем геополитическом контексте как никогда важно найти способы дипломатического урегулирования конфликтов», — подчеркнул верховный представитель ЕС.

Напомним, 6 апреля в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и ЕС.