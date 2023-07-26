Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал акты сожжения Корана в Европе «оскорбительными, неуважительными и явными провокациями», отметив при этом, что они в Европе законны, хоть и не этичны.

Как передает ТАСС, об этом говорится в его заявлении, распространенном внешнеполитической службой ЕС.

«После последних действий отдельных лиц в Европе, которые нанесли оскорбление многим мусульманам, ЕС выражает сильное и решительное отторжение любых форм подстрекательства к религиозной ненависти и нетерпимости. Уважение многообразия — это одна из центральных ценностей Европейского союза. Это включает уважение других религиозных сообществ, — отметил Боррель. — Осквернение Корана, или любой другой книги, считающейся священной, оскорбительно, неуважительно и является явной провокацией. В ЕС нет места выражению расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

«Мы продолжаем защищать свободу религии и верований, а также свободу самовыражения за границей и дома, однако не все, что законно, является этичным», — подчеркнул Боррель.

Он призвал к «единению и взаимоуважению» и подчеркнул, что «акты отдельных провокаторов служат только тем, кто хочет разделить наши общества».