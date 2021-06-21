«Мы надеемся, что итоги выборов в Иране, новый президент не повлияют на ход переговоров в Вене по возвращению к выполнению СВПД . Для нас это главный вопрос», — сказал он.

В субботу, 19 июня, на президентских выборах в Иране победил Ибрахим Раиси . Его поддержали почти 18 миллионов избирателей из более чем 28 миллионов проголосовавших.

В воскресенье завершился шестой раунд переговоров по полному восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.