Глава евродипломатии Жозеп Боррель надеется, что результаты выборов в Иране не скажутся на переговорах по иранской ядерной сделке.
«Мы надеемся, что итоги выборов в Иране, новый президент не повлияют на ход переговоров в Вене по возвращению к выполнению СВПД. Для нас это главный вопрос», — сказал он.
В субботу, 19 июня, на президентских выборах в Иране победил Ибрахим Раиси. Его поддержали почти 18 миллионов избирателей из более чем 28 миллионов проголосовавших.
В воскресенье завершился шестой раунд переговоров по полному восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.