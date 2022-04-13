Евросоюз не способствует распространению конфликта в Украине, а пытается сдержать его. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Mundo.

«Мы не продвигаем войну, мы не способствуем распространению войны <…> Мы пытаемся сдержать ее, как в ее пространственном измерении, чтобы она не затрагивала другие страны, так и в ее вертикальном измерении, чтобы не использовалось более смертоносное оружие», — сказал Боррель, подчеркивая, что ЕС «прилагает большие дипломатические усилия» для этого.

Представитель европейской дипломатии также отметил, что блог помогает Украине «в военном отношении», потому что европейские лидеры говорят, что Украина «защищает европейские ценности и нас», и поступать иначе «было бы лицемерием».

«Мы должны постараться закончить войну как можно скорее, но нам важно, как она закончится. И она всегда будет заканчиваться переговорами», — заявил Боррель.

Кроме того, по его словам, ЕС необходимо выстраивать «единые ответы» и предпринимать усилия для солидарности.

«Энергетическая зависимость Венгрии [от РФ] отличается от Испании <…> Наиболее затронутые [страны ЕС] должны будут получить компенсацию, чтобы они участвовали», — резюмировал он.