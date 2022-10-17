«Европейский союз (ЕС) в кратчайшие сроки отправит мониторинговую миссию на армяно-азербайджанскую границу».

Как сообщает АПА, об этом на брифинге заявил Верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что на состоявшемся сегодня заседании главы МИД ЕС «дали зеленый свет» отправке миссии на армяно-азербайджанскую границу.

«В ближайшие недели будет отправлена миссия по мониторингу. В скором времени. Я горжусь тем, как мы поработали в связи с этим вопросом за короткое время. Наше участие в работе по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией еще раз доказывает, что мы поддерживаем мир и стабильность на Южном Кавказе», — заявил Боррель