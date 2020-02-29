Борис Джонсон обручился со своей беременной подругой

Британский премьер-министр Борис Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс объявили, что помолвлены и ждут ребенка.

«Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке и о том, что они в начале лета ждут ребенка», — говорится в заявлении представителя пары.

31-летняя Саймондс станет матерью впервые, а вот 54-летний Джонсон – отец со стажем. У него четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть еще один внебрачный ребенок.

Джонсон постоянно уходит от ответа на вопросы журналистов о точном количестве детей.