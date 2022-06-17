Борис Джонсон приехал в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер-министр должен был посетить крупный саммит в Донкастере, но отказался в последнюю минуту, сообщают журналисты.

Это второй визит Джонсона в Украину с начала полномасштабной войны.

Он стал первым лидером страны G7, посетившим Киев в апреле.

Президент Украины Владимир Зеленский, команда Офиса главы Украинского государства и Кабинета Министров Украины обсудили с главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном необходимость поставки Украине тяжелого оружия и систем противовоздушной обороны, а также поддержку государства.

Об этом руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил в Телеграме, передает Укринформ.

Он отметил, что 17 июня Президент Украины Владимир Зеленский, команда ОПУ и украинского правительства встретились с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве.

«Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации россией нанесенного ущерба нашему государству. И, конечно, нашу победу в войне за Независимость», – проинформировал руководитель ОП.

Ермак выразил благодарность Великобритании за мощную поддержку: «Украина победит с такими сильными союзниками». (ukrinform.ru)