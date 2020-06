Болтон: «Трампу не нравятся ни Трюдо, ни Макрон, но он терпит их»

Президент США Дональд Трамп среди лидеров стран-союзниц в разряд своих друзей относит британского и японского премьер-министров — Бориса Джонсона и Синдзо Абэ. В то же время ему не нравятся президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а к канцлеру Германии Ангеле Меркель глава Белого дома относится с большим уважением. Об этом говорится в поступившей во вторник в продажу книге бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

Как считает Болтон, «у Трампа наилучшие личные отношения среди мировых лидеров сложились с Абэ (приятели по гольфу и коллеги)». «Когда Джонсон стал премьером Великобритании, между ними установились такие же хорошие отношения, как и с Абэ», — продолжил экс-помощник. Трамп настолько обожает японского премьера, что «часто в разговорах упоминает о том, что отец Абэ был пилотом-камикадзе в годы Второй мировой войны», и что «Абэ — такой же несгибаемый», отмечается в книге.

По словам Болтона, «Трампу не нравятся ни Трюдо, ни Макрон, но он терпит их, обмениваясь на встречах колкостями и в открытую подшучивая над ними». На саммите лидеров стран — членов НАТО в 2017 году, как утверждает автор книги, Трамп обвинил Макрона в том, что тот «всегда сливает [журналистам] подробности их бесед».

Что касается Меркель, то, как указывает Болтон, мнение о ней Трампа отражает одновременно как уважение к Германии, так и раздражение по поводу политики, проводимой Берлином в области безопасности. (ТАСС)