Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил, что президент США Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку, говоря перед обострением конфликта в Украине о том, что западные страны ни в коем случае не будут вмешиваться в ситуацию. Об этом сообщает ТАСС.

«США и НАТО на протяжении месяцев, а президент Джо Байден с самого начала снова и снова подчеркивали, что в Украине ни в коем случае не будет какого бы то ни было вмешательства западных войск», — сказал Болтон, подчеркивая, что это было «большой ошибкой».

По его мнению, если бы Байден в последние месяцы вообще не делал заявлений относительно вмешательства западных сил, то это «было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете».

«Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва», — заявил Болтон.

Согласно его позиции, необходимо выработать новый подход в отношении России — «стратегию Рональда Рейгана», сочетающую в себе жесткую позицию и поддержку оппозиции.

«Здесь недостаточно делать ставку только на технологии 1960-х с такими радиостанциями, как «Радио Свобода». Мы должны сделать все, чтобы предоставить особенно молодежи в России доступ нового типа к информации», — пояснил он.