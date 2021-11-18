Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон озвучил свой вариант отстранения президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Болтон выразил мнение, что США и Евросоюз «допустили ошибку», сосредоточившись лишь на том, что Лукашенко подавлял демонстрации оппозиции.

«Опасность в том, что при продолжении оппозиционных протестов, если Лукашенко окажется не в состоянии самостоятельно авторитарно править в Беларуси, его запасной план — позвать на помощь русских», — поделился своими опасениями бывший советник Дональда Трампа. Он считает, что у президента России Владимира Путина есть желание «вернуть Беларусь полностью».

В качестве альтернативы Болтон призвал власти задуматься о том, как отстранить Лукашенко от власти, поискав при этом ему «хорошую виллу на Ривьере».

Болтон работал советником экс-президента США Дональда Трампа с апреля 2018-го по сентябрь 2019 года. (gazeta.ru)