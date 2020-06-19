Болтон – Трамп: «ястреб» против нарцисса

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон еще не успел издать книгу о своей работе в Белом доме, а уже нарвался на несколько угроз судебного преследования. Из администрации Трампа прозвучали предупреждения, что если в ней обнаружатся сведения, представляющие гостайну, нельзя исключать и задержания автора.

Книга выходит в свет в начале следующей недели. Хотя некоторые отрывки из нее уже оказались в общественном доступе, и наделали шума.

Напомним, президент Дональд Трамп отправил Джона Болтона в отставку в сентябре 2019-го, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах на вопросы нацбезопасности. Однако, в этой должности Болтон трудился с апреля 2018 года, и все это время Трамп недовольства им как будто не проявлял. Мало того, этот «ястреб», сторонник жестких мер и шагов на международной арене уже воспринимался как олицетворение внешней политики республиканца Трампа. Вот почему его отставка стала для всех в мире полной неожиданностью.

И, конечно, интересно, почему Болтон решился на публикацию своей книги именно сейчас? Случайно совпало? Тоже может быть. Но не является ли это местью обиженного на увольнение экс-советника? Ведь нельзя исключать, что он подгадал выход своей книги как раз к периоду предвыборной борьбы за кресло президента, чтобы нанести урон рейтингу кандидата Трампа.

И вот, как сообщает ВВС, федеральный суд в Вашингтоне может предъявить бывшему советнику президента США уголовные обвинения в раскрытии государственной тайны. В суд обратилось и министерство юстиции Америки, потребовав от издательства Simon & Schuster и от самого Болтона приостановить публикацию мемуаров бывшего чиновника.

В иске минюста говорится, что выпуск книги Болтона «Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома» должен быть отложен, а рукопись должна пройти дополнительную проверку из-за подозрений, что текст содержит информацию, составляющую государственную тайну. В иске говорится, что Болтон в своей «насчитывающей более 500 страниц книге,… переполненной секретной информацией», грубо нарушил подписанное им обязательство о неразглашении гостайны.

Тем не менее, уже в среду сразу три американских издания — New York Times, Washington Post и Wall Street Journal получили копии скандальных мемуаров, опубликовав собственные изложения книги экс-советника.

По утверждению Болтона, президент США не знал, что Великобритания располагает ядерным оружием, и во время встречи с тогдашним премьер-министром страны Терезой Мэй удивленно спросил: «О, так вы ядерная держава?» Он также поинтересовался у Джона Келли, занимавшего тогда пост главы администрации Белого дома, входит ли Финляндия в состав России.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на книгу Болтона, во время официального ужина в 2019 году на саммите G20 Трамп обращался к китайскому лидеру Си Цзиньпину за помощью в предстоящих президентских выборах. Он предложил увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции Китаем, поскольку такое решение должно благоприятно отразиться на выборах.

И это только часть фактов, свидетельствующих не в пользу Трампа, которые оказались в распоряжении американских СМИ.

В общем-то, пока сложно судить, что там на самом деле стоит за намерением Болтона выпустить свою книгу. Например, глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро считает, что экс-помощник американского лидера принял такое решение только ради денег. «По моему мнению, это большая ложь. Он сделал это ради денег, — привела в четверг высказывания Наварро пресс-служба Белого дома. — Болтон был уволен за то, что не соблюдал субординацию, его взгляды полностью противоречили позиции президента Дональда Трампа в отношении того, как надо вести международные дела». По словам чиновника, Болтон нарушает все традиции, выпуская книгу.

Известный политолог Расим Мусабеков считает, что следует подождать выхода книги, и реакции на нее Трампа, а также его противников. «Трамп расстался с Болтоном не из-за идеологических расхождений, а по личностным причинам. Болтон подавливал его своим опытом и знаниями. Трамп же это не переваривает. Он нарцисс и требует, чтобы окружение восхищалось его сумбурными словами и поступками. Болтон может рассказать много чего любопытного, что пагубно скажется на позициях Трампа на предстоящих выборах. Но нужно подождать выхода самой книги», — заявил эксперт в комментарии #.