Болтон: Трамп надеялся, что сможет дискредитировать Байдена

 Президент США Дональд Трамп надеялся, что сможет дискредитировать бывшего вице-президента Джо Байдена благодаря расследованию его деятельности на Украине, заявил экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Проходили недели и месяцы, а он говорил о них (о Байдене и Украине – ред.) все больше и больше… Для него стало навязчивой идеей, что, если он сможет раскрыть то, что происходит на Украине, у него получится дискредитировать Байдена», — заявил Болтон в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, это бы поспособствовало переизбранию Трампа на предстоящих президентских выборах в США.
«Нет сомнений, что у этого была политическая подоплека», — добавил Болтон.(ТАСС)
| 2020-06-22T13:05:34+04:00 22 июня 2020, 15:51|12345 (Пока оценок нет)
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