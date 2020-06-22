Болтон: Трамп надеялся, что сможет дискредитировать Байдена

«Проходили недели и месяцы, а он говорил о них (о Байдене и Украине – ред.) все больше и больше… Для него стало навязчивой идеей, что, если он сможет раскрыть то, что происходит на Украине, у него получится дискредитировать Байдена», — заявил Болтон в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, это бы поспособствовало переизбранию Трампа на предстоящих президентских выборах в США.