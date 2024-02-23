Экс-президент США Дональд Трамп, который планирует вновь баллотироваться, не сможет решить конфликт в Украине за один-два дня. Об этом телеканалу Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я не могу понять, как это возможно. Он не сможет решить эту проблему, эту трагедию со мной», — заявил Зеленский.

Украинский президент повторил свое приглашение Трампу посетить Украину, выразив уверенность в том, что после этого визита экс-президент США изменит свое мнение насчет возможности завершить конфликт в Украине. В прошлый раз Трамп проигнорировал подобное приглашение.

Дональд Трамп регулярно утверждает, что в случае избрания на пост президента Соединенных Штатов он собирается завершить конфликт в Украине за один или два дня. Это заявление стало одним из основных предвыборных программ Трампа.