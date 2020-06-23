Болтон рассказал, почему США начали действовать против Венесуэлы

«Автократический режим Мадуро был угрозой из-за его связей с Кубой и возможностей, которые он предоставлял России, Китаю и Ирану. Угроза Москвы была неоспорима, как военная, так и финансовая, поскольку она потратила значительные ресурсы, чтобы поддержать Мадуро, доминировать в нефтегазовой промышленности Венесуэлы в ущерб США. Пекин был не так уж далеко позади», — пишет Болтон в книге.