Болтон рассказал, почему США начали действовать против Венесуэлы

США приступили к активному противодействию властям Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, опасаясь угрозы усиления влияния в республике России, Китая, Кубы и Ирана, сообщил бывший советник американского лидера Джон Болтон.
Во вторник в свет вышли мемуары бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах.
«Автократический режим Мадуро был угрозой из-за его связей с Кубой и возможностей, которые он предоставлял России, Китаю и Ирану. Угроза Москвы была неоспорима, как военная, так и финансовая, поскольку она потратила значительные ресурсы, чтобы поддержать Мадуро, доминировать в нефтегазовой промышленности Венесуэлы в ущерб США. Пекин был не так уж далеко позади», — пишет Болтон в книге.
«Америка противостояла внешним угрозам в Западном полушарии со времен доктрины Монро, и настало время возродить ее после попыток (президента Барака) Обамы и (госсекретаря Джона) Керри похоронить ее», — отметил экс-советник.(РИА Новости)