Большинство южнокорейцев считают свою страну «адом»

Большинство молодых южнокорейцев хотят уехать из своей страны, называя ее «адом», пишет газета «Хангёре» со ссылкой на результаты социологического исследования.
По данным издания, восемь из десяти южнокорейцев в возрасте от 19 до 34 лет считают свою родину «адом», а 75% заявили, что надеются уехать. При этом уровень тревожности среди женщин выше, чем у мужчин.
Данные соответствующего исследования были представлены на 119-м форуме по гендерному равенству Корейского института развития женщин (KWDI). Это правительственный исследовательский центр при канцелярии премьер-министра.
В группе представителей старшего поколения (от 35 до 59 лет) только 64% рассматривали Южную Корею как «ад», а о своем желании уехать сообщили 65%.
В ходе исследования были проанализированы данные 5 тысяч южнокорейцев от 19 до 59 лет, погрешность составляет 5%.