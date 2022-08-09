Большинство опрошенных россиян считают, что объявленная Путиным «спецоперация» в Украине затянулась — так считают 59% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса службы Russian Field, передает «Коммерсант».

По данным социологов, треть опрошенных сказали, что она «определенно затянулась», а 26% — «скорее затянулась». 28% убеждены в обратном, а 13% затруднились в ответе. При этом 41% опрошенных признались, что «чувствуют усталость» от новостей о войне, но большинство (56%) таких ощущений не испытывают.

Также треть опрошенных сказали, что война продлится более года, а 18% считают, что бои завершатся в течение года. «Определенно» или «скорее» успешной для РФ «спецоперацию» считают 62% опрошенных, 19% имеют обратное мнение.

Примечательно, что 62% опрошенных мужчин не готовы лично ехать на войну в Украину, а 29% якобы не против такого варианта. Чаще всего это люди в возрасте 45-59 лет. Не спешат граждане РФ и поддерживать свою армию материально: 69% респондентов не готовы отдавать свои средства на нужды военных, а 12% согласны тратить на это не более тысячи рублей в месяц.

На фоне неготовности воевать лично интересной выглядит якобы поддержка возможного решения Путина о «начале нового наступления на Киев». «За» высказались 60% опрошенных, против — 26%. В то же время, 65% респондентов поддержали бы решение об остановке «спецоперации» уже завтра с дальнейшим подписанием мирного соглашения. 28% — против. Продолжение войны поддержали 52% опрошенных, переход к мирным переговорам — 38%.

Сообщается, что всего в ходе телефонного исследования 28-31 июля опросили 1609 респондентов в восьми регионах РФ. Авторы опроса отмечают, что в условиях нынешнего политического режима в РФ результаты исследования могут не отражать реальную картину из-за страха граждан говорить на тему войны. (unian.net)