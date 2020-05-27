Большинство российских наемников покинули ливийский город Бени-Валид

Свыше 90 процентов российских наемников, воюющих в рядах незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара, покинули город Бени-Валид и отступили к югу.

Об этом в интервью телеканалу El-Ahrar сказал глава муниципалитета Бени-Валид Селим Невир.

По его словам, свыше 90 процентов наемников из ЧВК «Вагнер» покинули город одним конвоем.

Военный конвой длиной в 7 километров направился к югу, сказал Невир. Пока неизвестно, находились ли в конвое системы ПВО, дислоцированные в аэропорту Бени-Валид, сказал Невир.

Ранее 25 мая представитель штаба командования правительственных сил Ливии, полковник Мухаммед Кунуну сообщил, что около 1 600 российских наемников из ЧВК «Вагнер» покинули зону боевых действий на западе Ливии.

По его словам, наемники, сражающиеся в рядах незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара, вылетели на двух военно-транспортных самолетах из аэропорта Бени Валид к юго-востоку от Триполи. (Агентство Анадолу)