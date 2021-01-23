Большие надежды Тегерана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф начинает круговой тур по всем странам нашего региона.

Сначала он посетит Азербайджан — 24-25 января. Здесь он встретится с президентом Ильхамом Алиевым, заместителем премьер-министра и председателем совместной комиссии по сотрудничеству между двумя странами Шахином Мустафаевым и с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Из Азербайджана он вылетит в Россию, оттуда в Грузию, затем в Армению, и, наконец — в Турцию. Сообщается, что в каждой из столиц он обсудит с официальными лицами этих стран развитие регионального сотрудничества.

Интересно, какие именно моменты сотрудничества он хотел бы обсудить? Возможно, это связано с предстоящим разблокированием железной дороги, у которой есть ответвление из Нахчывана в Иран. Ведь если откроется советский железнодорожный путь из Еревана в Нахчыван, то жители Грузии и Армении смогут поездом путешествовать в Иран, а иранцы — в их страны.

Нельзя исключать также, что эти визиты Зарифа объясняются «воцарением» в Белом доме Джозефа Байдена и ожиданием улучшения в связи с этим международного положения Исламской Республики.

На эти вопросы # ответили известные специалисты-иранисты.

Аналитик Украинского института будущего Илия Куса:

— Я думаю, это, прежде всего, связано с планами РФ и Турции разблокировать транспортные коридоры в регионе. Они позволят Ирану расширить свой экспорт (в том числе вооружений), усилить торговые позиции и партнёрство на межрегиональном уровне.

Если при этом переговоры Ирана с США будут успешными, и санкции снимут, то для Тегерана тем более актуальным станет вопрос этих транспортных коридоров.

Так что да, главная цель турне — это логистика, инфраструктура и транспорт, плюс обсуждение вариантов открытия транспортных коридоров с учётом интересов Ирана.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Мы уже наблюдали иранскую активность в регионе в период активных боевых действий Второй Карабахской войны. Как мы помним, тогда иранцы приезжали с идеями урегулирования конфликта, но, по сути, их план трудно было назвать полноценным. Скорее декларативным. Впрочем, внимание иранской дипломатии к событиям в Азербайджане, конечно, не праздное. Во многом события на своей северной границе Тегеран воспринимает как жизненно важные. Тут и усиление позиций Турции в регионе, и сотрудничество между Тель-Авивом и Баку, и предполагаемый транспортный коридор Lapis Lazuli, о создании которого недавно договорились Азербайджан, Туркменистан и Афганистан.

Вполне резонно возникает вопрос — а где, собственно, интересы Тегерана? Ведь если брать в расчет тенденции, то очевидно, что реализация альтернативных трансазийских транспортных проектов может существенно уменьшить доходы Ирана, наслаждающегося пока статусом транзитной территории.

Кроме этих тем, вероятно, будет подниматься вопрос безопасности. Это традиционная тема для Ирана, вовлеченного в противостояние с Израилем и США времен Трампа. Здесь Ирану, вероятно, важно продемонстрировать способность договариваться и успешно взаимодействовать со всеми северными партнерами без исключения. Вероятно, это качество, по мнению Тегерана, оттенит существующие кардинальные противоречия с арабами по другую сторону иранских границ – в районе Персидского залива.

Приход к власти в Белом Доме Джо Байдена, который однозначно высказался за возвращение к ядерной сделке 2015 года, также может стать предметом консультаций. Особенно с Турцией, которая на этом фоне может получить возможность стать посредником в переговорах между иранцами и американцами по этой взрывоопасной теме.

В любом случае, крайне сомнительно, что визит Джавада Зарифа сможет оказать долгосрочное положительное влияние на региональную безопасность, поскольку команда Хасана Рухани будет при власти в Иране лишь до середины нынешнего года. А что будет дальше в Иране, знает только Аллах!