Президент России Владимир Путин может быть доволен. В Сочи с его участием состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Главе российского государства важно было показать, что процесс переговоров между Азербайджаном и Арменией проходит под контролем РФ, а не Брюсселя.

Напомню, что именно там, 15 декабря, в рамках саммита ЕС и Восточного Партнерства, планируется встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Решение об этом было принято после телефонных переговоров лидеров Азербайджана и Армении с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Президент России, к слову, приветствовал предстоящую встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе.

«Согласен с обоими коллегами в том, что чем больше контактов, в том числе и прямых, тем лучше, прямые двусторонние контакты вообще в приоритете», — сказал он. И этим заявлением глава российского государства пытался показать , что он благословляет лидеров Армении и Азербайджана на встречу в столице Бельгии.

Так что, поставленная им перед собой цель была достигнута. Что до практических результатов Сочинской встречи, то тут все более чем очевидно — Россия сохраняет за собой статус главного судьи в армяно-азербайджанском конфликте. Большего Кремлю и не нужно.

Он имеет свою военную базу в Гюмри, его миротворческие силы находятся в Карабахе. Армения — так она уже давно, что называется, «в кармане». Речь идет о крайней степени экономической зависимости РА от РФ. Политическая зависимость РА от РФ была всегда. Вспомним, к примеру, что в Цюрихе, только получив записку приказного характера от главы российского МИД Сергея Лаврова, свою подпись под турецко-армянскими протоколами согласился поставить тогдашний глава МИД РА Эдвард Налбандян. Степень же зависимости от РФ нынешней, вроде бы «соросовской» и позиционирующей себя в качестве «прозападной» армянской власти, еще большая.

Дело в том, что 44-дневная война была предотвращена только после вмешательства России. После освобождения Шуши армянская армия уже не представляла собой единого, готового сопротивляться организма. Более того, в Ханкенди тогда оставалось всего семь человек. Об этом заявил корреспондент газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин в репортаже, подготовленном на территории Азербайджана, подконтрольной российским миротворческим силам.

Сейчас российская сторона охраняет армяно-турецкую, армяно-иранскую границу, что в купе с наличием в РА российской военной базы, делает невозможным движение РА в сторону Запада. Ни при Пашиняне, ни при ком-то ином. Любой руководитель РА осознает, чем чревато для возглавляемой им страны невмешательство РФ в армяно-азербайджанскую войну, если таковую сделает неизбежной политика официального Еревана.

В Азербайджане и в России также все это прекрасно понимают. И потому требуют от Армении выполнять все то, под чем Пашинян уже поставил подпись в ночь с 9 на 10 ноября прошлого года. В первую очередь, речь идет о Зангезурском коридоре. В Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года четко прописано, что Армения обязуется гарантировать безопасность сообщения между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой. Так что, попытки армянского премьера и его команды жонглировать словами, врать своим согражданам, что «не будет никакого коридора», были смешны и нелепы.

В итоге, мы услышали от президента РФ Путина, что решения по разблокированию транспортной инфраструктуры в Нагорном Карабахе могут быть приняты в скором времени. «Создана трехсторонняя комиссия на уровне вице-премьеров правительств Армении, Азербайджана и России. Мне мои коллеги докладывали, как идет работа: непросто, но, тем не менее, она находится в продвинутом состоянии», — подчеркнул он.

А каким покладистым стал Никол Пашинян! «Открытие экономических и транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа приведет к активизации торгово-экономических связей в рамках ЕАЭС и между Арменией и Россией», — вдруг «прозрел» он. По сути, Пашинян дезавуировал не только самого себя, но и президента РА Армена Саркисяна, не говоря уже о представителях армянской оппозиции, которые утверждали, что «никакого коридора не будет».

Он, как видим, будет. Азербайджан снова добился своего. Президент нашей страны Ильхам Алиев, доказав, что является политиком, слова которого не расходятся с делом, не только привел Азербайджан к победе над Арменией в 44-дневной войне, но и добился реализации Зангезурского коридора. Это поистине историческая победа. Таким образом, по сути, завершился процесс принуждения Армении к миру. На выгодных Азербайджану условиях, против чего не возражает Россия и чему никак и никто не может противостоять в РА.