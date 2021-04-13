«Большая семерка» обеспокоена ростом числа военных РФ у границ Украины

Страны «группы семи» (G7) глубоко обеспокоены масштабным продолжающимся стягиванием российских вооруженных сил к границам Украины и на территорию незаконно аннексированного Крыма. Подобные перемещения войск без предварительного уведомления являются угрожающими и дестабилизирующими, говорится в заявлении «большой семерки», опубликованном вечером в понедельник, 12 апреля.

Авторы документа призвали Россию прекратить провокации и немедленно предпринять усилия по деэскалации напряженности в соответствии с ее международными обязательствами. Они указали Москве на необходимость следовать Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности, который Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла в 2011 году.

«Большая семерка» подтвердила свою непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также поддержала сдержанность Киева. Полное исполнение Минских соглашений является единственным путем к политическому решению конфликта, отмечается в заявлении стран G7. Они призвали все стороны к конструктивному участию в деятельности Трехсторонней контактной группы, чтобы закрепить режим прекращения огня. (DW)