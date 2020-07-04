Большая российско-украинская война

Россия создала три группировки войск, которые способны проводить внезапные наступательные действия с ограниченными целями на территории Украины. Эти группировки способны без объявления мобилизации проводить активное наступление. Об этом заявил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк во время онлайн-заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, сообщает «Укринформ».

По данным ВСУ, вдоль границы Украины Россия осуществляет активное формирование новых воинских частей и реорганизацию существующих военных формирований с целью наращивания боевого потенциала. Голопатюк отметил, что сейчас завершается формирование трех новых объединений — двух армий и армейского корпуса, которые в течение 2020-2021 года планируют достичь полной оперативной готовности.

«В целом численность наземной группировки ВС РФ вдоль границы Украины составляет около 87 тысяч военнослужащих, до 1100 единиц танков, до 2600 боевых бронированных машин, до 1100 артиллерийских систем, до 360 ракетных систем залпового огня, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов», — заявил Голопатюк. И это заявление является далеко не самым тревожным для Украины. Еще более страшную перспективу нарисовал американский генерал-лейтенант, бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес. В интервью LB.ua он сделал ряд очень громких прогнозов.

К примеру, он указал на то, что ныне на Юге Украины, в особенности в Херсонской области, идет масштабная информационная кампания, где силы, поддерживаемые Россией, заявляют о гуманитарном кризисе, пытаются подорвать доверие местного населения к украинскому правительству. «Ещё одна часть этой российской кампании – военные учения «Кавказ–2020», о которых я ранее упоминал. Некоторые могут подумать: у нас есть возможности засечь российские передвижения, они у нас на виду, это всего-то какие-то дежурные учения. Однако всё это может быть использовано для усыпления внимания. В ходе учений у России появляется медицинский транспорт, маневренность всего, что ей может понадобиться, центр управления войсками. И добавьте к этому всему тот факт, что Европа и Соединённые Штаты отвлечены, что им попросту не до вас. В сентябре 2020 года вступят в самый разгар президентские выборы в Америке. Многие отнесутся предвзято к любой предоставляемой информации о событиях в вашем регионе»,- указал Б.Ходжес.

Но и это еще не все. «Я не думаю, что Россия видит своей целью исключительно Херсон. Уверен, что для Москвы эндшпилем будет полноценный контроль над пространством украинского черноморского побережья – от Одессы и до Керчи. Это поможет им не просто изолировать Украину от Чёрного моря, но и предоставит возможность полного контроля над северной частью водоёма, начиная от Приднестровья и аж до Азовского моря»»,- таков был мрачный прогноз американского генерала.

Его прогнозы логично укладываются в логику заявления начальника Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенанта Леонида Голопатюка о том, что Россия наращивает свой военный потенциал на границах с Украиной. Не напрямую, а косвенно о возможной новой войне говорят и российские эксперты. К примеру, известный российский публицист Игорь Яковенко. «Для Путина и его информационной обслуги в равной мере неприемлем на посту президента Украины и Зеленский и Порошенко. Впрочем, как и любой, кто будет избран на этот пост. Путину для удержания власти необходима война. На худой конец информационная. Но лучше бы настоящая, с трупами и большой кровью. И после своего обнуления он выбирает страну, в которой эта большая кровь должна пролиться. Украина в этом выборе находится пока на первом месте»,- пишет он.

Получается, слишком много факторов, говорящих о слишком большой вероятности большой российско-украинской войны. Ее исход во многом будет зависеть еще и от того, не произойдет ли куча случаев глупости или предательства с украинской стороны. Именно эти факторы, как не крути, в своей время сильно облегчили аннексию Крыма. И вот, украинское информационное пространство взорвалось новостью о том, что Государственное бюро расследований провело обыски и изъяло в одной из зенитных ракетных бригад сверхвысокочастотные приборы — клистроны, которые используются для наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

Об этом сообщается на странице Командования воздушных сил ВСУ в Facebook. Обыски прошли в трех военных частях в Киевской, Одесской и Херсонской областях. В частности, на территории базы 96-й зенитной ракетной бригады следователи ГБР изъяли четыре клистрона и соответствующую сопроводительную документацию. «Следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения при закупке клистронов. Вместе с тем, в постановлении суда речь не идет об изъятии, а только «об осмотре воинской части А2860 и подчиненных ей зенитных ракетных дивизионов»,- сообщило командование.

Военные объясняют, что созданный запас сверхвысокочастотных приборов, в случае выхода из строя зенитного ракетного комплекса, позволяет быстро восстановить его боеспособность. «Отсутствие изъятых приборов может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, которая прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты государства»,- подчеркнуло командование. Данный скандал прокомментировал на своей странице известный украинский политик и блоггер Борислав Береза.

«Вчера стало известно, что следователи ДБР провели следственные действия в трех зенитных ракетных бригадах Воздушных сил Украины и изъяли у них часть системы наведения ракет, фактически проведя диверсионную операцию против обороны Украины. И это несмотря на то, что судья разрешил лишь осмотреть воинские части и подчиненные им зенитные ракетные дивизионы. Но эти «правоохранители» изъяли в бригадах сверхвысокочастотные приборы (клистроны), которые являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракет на цель, и сопровождающую документацию. Сегодня, после того, как это стало известно, сотрудники ДБР, сильно напуганные общественным резонансом и хорошо понимающие, что вляпались в очередной скандал, стремительно вернули приборы военным. Теперь уже действия детективов, которые фактически поставили под угрозу безопасность страны, будут расследовать»,- написал он. Расследовать этот скандал может и будут, но уж больно странным выглядит то, что действия ДБР были проведены в военных частях, расположенных в Херсонской и Одесской области. То есть в том направлении, по которому, по прогнозам американского генерала могут быть нанесены удары российской стороны.