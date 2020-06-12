Больных с легкой формой COVID-19 будут лечить на дому

Кабинет министров внес изменение в решение Кабмина №161 «О правилах взятия на территории Азербайджанской Республики под карантинный контроль в период распространения инфекционных заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем» от 1 мая 2020 года.

По данным АПА, согласно решению, рассмотрена процедура изоляции лиц, с подтвержденным фактом заражения инфекционным заболеванием.

Таким образом, лица, с подтвержденным фактом заражения инфекционным заболеванием в результате проведенных лабораторных исследований, помещаются в специальное медицинское учреждение, предназначенное для лечения инфекционного заболевания. В случаях, когда лица с подтвержденным фактом заражения инфекционным заболеванием, переносят заболевание в легкой форме и если их лечение считается возможным за пределами специального медицинского учреждения, они, по заключению врача, изолируются в месте проживания или пребывания, соблюдая эти правила, и на над ними осуществляется медицинское наблюдение в соответствии с настоящими Правилами.

Лица с подтвержденным фактом заражения инфекционным заболеванием, информируются об их правах и обязанностях, об объеме предоставляемых этим лицам услуг и сроках изоляции, предупреждаются об административной и уголовной ответственности, предусмотренной законом за нарушение требований этих правил, а также о поддержании мобильного телефона в рабочем состоянии и недопустимости отключения в период изоляции, а также о возможности установления места его проживания или пребывания посредством мобильного приложения, и у них получается письменное уведомление об этом. В случае, когда лицо с подтвержденным фактом заражения инфекционным заболеванием, отказывается подписать уведомление, составляется акт в 2-х экземплярах об этом (с указанием, что его предупредили об ответственности, предусмотренной законом). Один экземпляр акта выдается лицу с подтвержденным фактом заражения инфекционным заболеванием, другой экземпляр остается в медицинском учреждении.

Изоляция лиц, предусмотренных настоящими Правилами, по месту жительства или пребывания осуществляется с учетом особенностей инфекционных заболеваний.