На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Болгария заявила о том, что не намерена вести переговоры о новых контрактах с российским «Газпромом».

Такое заявление сделал вице-премьер по экономической политике Христо Алексиев, сообщает пресс-служба болгарского правительства.

Европейская комиссия поддерживает Болгарию в переговорах с новыми поставщиками природного газа.

«Это также относится к терминалам сжиженного природного газа, проходящим через Грецию и Турцию», – сообщили в болгарском правительстве и добавили, что эти страны выразили готовность поддержать Болгарию.

Вице-премьер Алексиев подчеркнул, что правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новых краткосрочных, среднесрочных или долгосрочных контрактах с «Газпромом», а только хочет получить от него объемы газа в рамках уже действующего контракта. (УНИАН)