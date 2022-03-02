Прокуратура Болгарии завела уголовное дело против российского дипломата по обвинению в шпионаже.

Как передает ТАСС, об этом сообщается на сайте ведомства. Имя россиянина не называется.

«В ходе расследования было установлено, что гражданин Российской Федерации, имеющий дипломатический иммунитет, осуществлял нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями, на территории Болгарии»,— сказано в сообщении.

МИД Болгарии Теодора Генчовская уведомлена о собранных в ходе расследования материалах для дальнейших действий.