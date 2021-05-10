Более ста тысяч человек поддержали письмо военных о ситуации во Франции

Более 100 тысяч человек подписались под письмом военных Франции, поддержавших отставных генералов, предупредивших об угрозе распада страны, а также вновь напомнили о назревающей гражданской войне.
Как сообщается на сайте издания Valeurs actuelles, по данным на 13.30 по местному времени под обращением группы французских военных подписались 132 825 человек.
Издание Valeurs actuelles опубликовало ночью 9 мая открытое письмо действующих военных Франции, которые поддержали обращение бывших военнослужащих, заявивших о «распаде» страны, и осудили реакцию на это обращение французских властей. Военные заявили, что во Франции сейчас «назревает гражданская война». В этом письме они также сравнили себя с участниками движения Сопротивления, которые «продолжали борьбу» и погибали, в то время как коллаборационисты решили уступить захватчикам. Военные пожелали сохранять анонимность.(РИА Новости)