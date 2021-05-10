Более ста тысяч человек поддержали письмо военных о ситуации во Франции

Издание Valeurs actuelles опубликовало ночью 9 мая открытое письмо действующих военных Франции, которые поддержали обращение бывших военнослужащих, заявивших о «распаде» страны, и осудили реакцию на это обращение французских властей. Военные заявили, что во Франции сейчас «назревает гражданская война». В этом письме они также сравнили себя с участниками движения Сопротивления, которые «продолжали борьбу» и погибали, в то время как коллаборационисты решили уступить захватчикам. Военные пожелали сохранять анонимность.(РИА Новости)