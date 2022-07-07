Более 50 человек вышли из правительства Британии под руководством премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает телеканал Sky News.

В отставку подал министр пенсий Гай Опперман. Он заявил, что был «особенно расстроен» скандалом с вечеринками правительства во время локдауна, так как во время пандемии потерял своих детей-близнецов и не смог навестить жену в то время, однако поддержал премьера, так как хотел увидеть «настоящие изменения» в работе кабмина.

В письме к Джонсону Оппераман отметил, что последующие события «ясно показали, что правительство просто не может работать под вашим руководством».

Таким образом, министр пенсий стал 51-м уволившимся чиновником.