Более 40 тыс. индеек уничтожены в Англии из-за вспышки птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа высокопатогенного штамма H5N8, произошедшая на птицеферме в графстве Норфолк на востоке Англии, стала причиной уничтожения 30 тыс. индеек. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sun.

По ее данным, еще свыше 10 тыс. птиц пришлось уничтожить неделю назад на птицеферме в Северном Йоркшире, чтобы остановить вспышку того же заболевания.

Как сообщили в Министерстве охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства, всего с начала ноября на территории Англии было отмечено семь вспышек птичьего гриппа H5N8 и одна вспышка заболевания, вызываемого низкопатогенным штаммом гриппа H5N1. Ветеринарные службы королевства подчеркивают, что, несмотря на распространение инфекции на птицефермах, «угроза здоровью людей находится на крайне низком уровне». Тем не менее на территории Англии, Шотландии и Уэльса с 14 декабря начнут действовать более строгие требования к предприятиям, занимающимся разведением домашней птицы, чтобы не допустить новых вспышек.

Как отмечает The Sun, дальнейшее распространение инфекции и массовое уничтожение индеек, которые являются одним из главных украшений рождественского стола в Великобритании, может привести к дефициту этой птицы в продовольственных магазинах в канун праздника.(ТАСС)