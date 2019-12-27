Более 4 млн человек охватил пакет соцреформ в Азербайджане

Масштабный пакет социальных реформ в 2019 году охватил 4,2 миллиона человек, сообщает Trend со ссылкой на обзор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций посвященный итогам 2019 года.

Согласно данным обзора, в результате социальных реформ Азербайджан поднялся на второе место среди стран СНГ по покупательской способности минимальной заработной платы, которая при этом выросла до 250 манатов.

Также в обзоре отмечено, что выполнение задач, связанных с проблемными кредитами, коснулось более 800 тысяч человек. В 2019 году на их решение из государственного бюджета предусмотрено выделение 700 миллионов манатов.

В центре сообщили, что реформы, проводимые в государственном управлении, обеспечивают развитие всех институтов власти. В частности, большое внимание было уделено реформам в исполнительной власти. Так, 2019 год был отмечен в Азербайджане развитием электронного правительства, переходом от системы «one-stop-shop» к системе «non-stop-shop», от реактивных услуг к проактивным, от проверок к мониторингу и оцениванию, от императивного управления к регулированию.

В направлении реформ в законодательной ветви власти, в обзоре отмечается роспуск и назначение внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Также было отмечено развитие цифровизации в области судебной власти.