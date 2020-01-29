Более 2 млн сирийцев вернулись в места постоянного проживания

Более 2 млн сирийских беженцев вернулись в места постоянного проживания, из них свыше 700 тыс. приехали в Сирию из других стран. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию республики.

«На сегодняшний день в родные места вернулись 2 080 443 сирийских гражданина, из них 1 312 520 внутренне перемещенных лиц и 767 923 беженца с территорий иностранных государств», — сообщается в документе.

Подчеркивается, что сирийская и российская стороны работают над оказанием всесторонней помощи сирийским гражданам в возвращении на родину и восстановлении мирной жизни в стране. «Сирийское правительство продолжает прилагать колоссальные усилия по обеспечению государственных гарантий возвращающимся гражданам, в том числе в сфере безопасности, образования и здравоохранения, а также путем упрощения процедур, связанных с определением статуса граждан и восстановлением документов, удостоверяющих личность», — отметили в штабах.(ТАСС)