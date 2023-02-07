Рано утром 6 февраля вблизи города Газиантеп на юго-востоке Турции произошло землетрясение. За ним последовало второе землетрясение в турецком регионе Кахраманмараш. Толчки ощущались в Анкаре и других турецких городах, а также по всему близлежащему региону — на Кипре, в Ливане, Израиле, Иране, Ираке, Грузии, Армении и Сирии.

«Если посмотреть на распределение землетрясений магнитудой 7 и выше с момента начала инструментальных записей (примерно с 1900 года), то сегодняшнее событие — самое крупное землетрясение, когда-либо зарегистрированное в этом регионе», — написал на своей Твиттере-странице сейсмолог из Университетского колледжа Лондона Стивен Хикс.

На момент подготовки материала число жертв землетрясений в Турции перевалило за три тысячи, а в соседней Сирии – приближается к тысяче человек. Столь мощное стихийное бедствие побудило мировых лидеров кроме выражения поддержки и соболезнования выслать в зону бедствия поисково-спасательные бригады и технику. Даже ярый противник Турции президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов оказать экстренную помощь Турции и Сирии. «Наши мысли с семьями погибших», — написал он в «Твиттере».

Идентичную позицию выразил армянский премьер-министр Никол Пашинян. «Опечален известием о разрушительном землетрясении в Турции и Сирии, в результате которого погибло так много людей. Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Армения готова оказать помощь», — заявил он.

Однако в отличие от своего премьер-министра армянский сегмент соцсетей в буквальном смысле разрывает от восторгов по поводу произошедшей трагедии в Турции. Для армянских пользователей страдания и горе жителей Турции стали поводом для бесконечной радости. Они с удовольствием смакуют каждую новость о землетрясениях в Турции, ехидно злорадствуя над горем тех, кто потерял родных и близких. Им в голову даже не приходит мысль, что Армения расположена вблизи Турции и также находится в сейсмически опасной зоне. Они, напрочь отбросив в сторону элементарное человеческое сострадание, отказываются даже думать, что такое же бедствие может постигнуть саму Армению. Не говоря уже о том, что в Турции проживают десятки тысяч армян. Наверняка и проживающие в Турции армяне ощутили на себе последствия столь разрушительного землетрясения. Но армянским пользователями соцсетей с их зоологической ненавистью к Турции не до этого. Они с щенячьим восторгом смакуют трагедию турецкого народа, вместо сострадания выражают проклятия в адрес Турции. Называют разрушившую несколько городов Турции природную катастрофу «божьей карой»…

Читая комментарии армянских пользователей невольно в голову приходит мысль о том, что неужели это тот народ, который смеет заявлять о том, что первым на государственном уровне принял христианство – религию, основными столпами которой являются милосердие, сострадание и любовь к ближнему.

Подобная картина в армянском сегменте соцсетей происходила и во время лесных пожаров в Турции летом 2021 года. Армянские пользователи дышали открытой ненавистью по поводу беды, обрушившейся на Турцию, от который не застрахована сама Армения. Читая эти потоки ненависти приходишь к выводу, что армянским пользователям не так и много нужно для счастья – достаточно, чтобы туркам было плохо, и вся Армения до слез будет счастлива.

Справедливости ради стоит отметить, что среди армянских пользователей находятся и те, кто здраво мыслит и понимает всю нелепость злорадства своих соплеменников. Так, пользователь по имени Арман Мартиросян отмечает, что не нужно забывать о том, что в Турции проживает много армян и армянский народ как никто другой должен знать, что из себя представляет разрушительное землетрясение и по этой причине злорадствовать на эту тему низко даже по отношению к «вражескому государству». Но к большому сожалению, подобных Мартиросяну встречаются единицы, а тем временем армянские пользователи продолжают ликовать по поводу многочисленных жертв землетрясений. Здесь напрашивается логический вопрос – можно ли говорить о нормализации отношений между Турцией и Азербайджаном с одной стороны и Арменией – с другой, если в самих армянах генетически заложена зоологическая ненависть к тюркам? Даже адекватный из них Мартиросян считает Турцию «вражеским государством».

Раз они считают себя христианами, то должны знать библейскую истину: что посеет человек, то и пожнет. И судя по истории, «наидревнейший» народ пожинал то, что сеял…