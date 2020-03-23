Боевые корабли НАТО направляются в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на стамбульские информационные порталы.

По последней информации, корабли прошли через пролив Дарданеллы и движутся в направлении Босфора.

Группа НАТО состоит из флагманского канадского фрегата HMCS Fredericton, итальянского фрегата Virginio Fasan и турецкого фрегата TCG Salihreis. Кроме того, к ним должен присоединиться вышедший из румынского порта фрегат Regina Maria.

| 2020-03-23T12:41:51+00:00 23 марта 2020, 13:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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