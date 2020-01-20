Боевики применяют в Сирии оружие стран НАТО

Боевики начали активно применять штатные боеприпасы и оружие стран НАТО в Сирии, такого обострения обстановки не было с мая 2019 года, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Глава ЦПВС сообщил, что с 16 января позиции САР в Идлибской зоне деэскалации подверглись атакам боевиков 16 раз. За это же время террористы 253 раза обстреляли мирные населенные пункты. Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.
«Такого обострения обстановки не наблюдалось с мая 2019 года… Причем, если ранее незаконные вооруженные формирования в основном применяли оружие и боеприпасы кустарного производства, типа «балономет», то сейчас боевики активно применяют штатные боеприпасы и оружие стран НАТО», — отметил Боренков.(РИА Новости)
| 2020-01-19T21:57:07+00:00 20 января 2020, 07:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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