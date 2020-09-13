Блюминов: «Крупным геополитическим игрокам, быть может, и плевать на каких-то там ливанских армян, но…»

Переселение ливанских беженцев на оккупированные территории меняет картину урегулирования карабахского конфликта. Азербайджанская сторона пока обходится только лишь официальными заявлениями, а никакой реакции со стороны МГ ОБСЕ или же отдельных стран не наблюдается.

О том, какая из международных структур может повлиять на данную ситуацию, будет ли Россия, претендующая на роль третейского судьи в этом конфликте, во избежание эскалации использовать рычаги давления на Ереван, рассказал в интервью # украинский эксперт Алексей Блюминов.

— Как вы оцениваете размещение ливанских армян на оккупированных территориях Азербайджана с международно-правовой точки зрения? Могут ли международные институты сыграть сдерживающую роль в этом вопросе?

— Я бы несколько сместил оптику рассмотрения данного вопроса на более циничную. Понимаете, вопрос ведь не в правомерности. Да, с точки зрения международного права территория «НКР» — это юрисдикция Азербайджана. И этот факт не оспаривает на официальном уровне никто, кроме Еревана. Но фактически эта земля находится под армянским контролем уже больше четверти века. Простая бытовая аналогия: вы же не будете возмущаться тем, что человек, незаконно захвативший вашу квартиру, переставляет там мебель по своему вкусу или пускает туда квартирантов. Это все — следствие.

Пока армяне будут де-факто контролировать «НКР», они будут делать там то, что им заблагорассудится. А Азербайджану остается лишь фиксировать происходящее и обращать на это мировое внимание. При этом, никакие международные институты ничего не сделают, поскольку нет таких действенных механизмов, чтобы принудить Ереван отказаться от планов по переселению. Кейс с первой же семьей в Шуше показал неготовность вводить реальные санкции против Еревана. А слова стоят недорого.

С другой стороны, можно утешать себя тем, что пока что речь идет о 500 семьях — что несильно изменит демографический баланс в регионе. Массовое изгнание азербайджанцев в середине 90-х изменило этот баланс куда сильнее, чем вот эти нынешние ливанские беженцы. Тут как в поговорке: потерявши голову – по волосам не плачут. Без кардинального решения проблемы контроля над «НКР» в целом, обсуждать такие вопросы как этот — с ливанскими армянами — это, возвращаясь к вышеприведенной аналогией с украденной квартирой — все равно, что обсуждать цвет обоев, которые в ней наклеил захватчик вашего жилья.

— Будет ли Россия, как страна сопредседатель МГ ОБСЕ, а также главный посредник между сторонами для недопущения обострения ситуации препятствовать действиям Еревана?

— России нет никакой выгоды ссориться с армянами. Тем более — по такому мелкому для геополитического игрока веса Москвы поводу. Точно также, впрочем, Москве нет резона ссориться и с Баку. Отсюда — обтекаемые формулировки, чтобы не обидеть ни одну из сторон и при этом не сказать ничего по существу. РФ видит себя в регионе, как посредника. А смысл посредничества, как своего рода бизнеса, в том, чтобы конфликт, вызвавший к жизни необходимость посредничества, длился как можно дольше, давая возможность посреднику получать какие-то бонусы от этой своей роли. Бесконечный «мирный процесс» в этом смысле — и есть реальная цель. Потому что если вдруг настанет надежный и крепкий мир, встанет вопрос о том, зачем нужны «миротворцы».

— МГ ОБСЕ известна своим бездействием и ее роль носит больше декоративный характер. Могут ли они в этой ситуации проявить себя?

— Могут. Приняв, при благоприятном для Баку раскладе очередную осуждающую или, что более вероятно — «озабоченную» резолюцию. Но и только. Не будет же ОБСЕ бомбить Армению. К тому же в Европе у армян неплохое лобби, да и история с Эрдоганом, акции которого в ЕС сильно упали после решения по Айя — Софии, тоже не добавляет шансов Азербайджану, по правде говоря.

Об этом никто, конечно, вслух говорить не будет, но в глазах европейцев за Баку стоит тень Анкары, поскольку в конфликтах последнего времени Азербайджан четко позиционировался в фарватере политики Турции. А армяне в традиционной европейской политике всегда были естественным противовесом турецким амбициям в регионе.

Крупным геополитическим игрокам, быть может, и плевать на каких-то там ливанских армян, но эта вот «гуманитарная» риторика — отличное прикрытие для маскировки более существенных политических интересов. Мелочь, но мало ли, вдруг пригодится. Так что пускай будет на всякий случай. В нужных обстоятельствах об этом козыре еще вспомнят совсем в ином контексте.