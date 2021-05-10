Bloomberg допустил рост цен на топливо в США из-за кибератаки на Colonial Pipeline

Приостановка работы крупнейшей американской трубопроводной компании Colonial Pipeline после кибератаки может привести к сильнейшему за семь лет росту цен на топливо в США. С такой оценкой выступило в воскресенье агентство деловых новостей Bloomberg.

Агентство со ссылкой на экспертов отмечает, что если к началу лета Colonial Pipeline не восстановит поставки топлива на Восточное побережье США, то стоимость бензина в стране может вырасти до наиболее высоких показателей за последние семь лет. По состоянию на вечер пятницы средняя стоимость галлона (3,785 л) бензина в США, по данным Bloomberg, составляла $2,96. Если работу трубопровода в ближайшее время восстановить не удастся, с началом летнего сезона она может впервые с 2014 года превысить $3 за галлон.

Bloomberg подчеркивает, что продавцы и поставщики нефтепродуктов уже подыскивают альтернативные пути поставок топлива. В частности, рассматривается вариант его транспортировки и хранения с использованием танкеров в Мексиканском заливе. Также в качестве альтернативы Colonial Pipeline может быть выбран трубопровод Plantation Pipeline, управляемый компанией Kinder Morgan. Однако его проводимость составляет всего 720 тыс. бареллей в сутки (б/с) по сравнению с более чем 3,4 млн б/с у Colonial Pipeline.(ТАСС)