Сразу несколько видеоблогеров в ходе обзора нового ноутбука Apple MacBook Pro M2 заявили о заметном ухудшении SSD по сравнению с моделью 2020 года на чипе M1, сообщает портал 9to5mac.

Отмечается, что базовая модель MacBook Pro на 256 ГБ имеет более низкие показатели SSD, а именно скорости чтения и записи, по сравнению со старым MacBook Pro M1.

Разница была обнаружена с помощью бенчмарка Blackmagic Disk Speed Test, позволяющего проверять производительность и скорость передачи данных любого хранилища на компьютере. Тесты показали, что скорость записи SSD в MacBook Pro M2 начального уровня на 34% медленнее, чем у модели на базе чипа M1, в то время как разница в скорости чтения достигает 50%.

Так, если модель 2020 года имела 2900 МБ/с и 2215 МБ/с при чтении и записи данных соответственно, то новый MacBook Pro на чипе M2 обеспечивает скорость в 1446 МБ/с и 1463 МБ/с.

Отмечается, что проблема обнаружена в MacBook Pro M2 на 256 ГБ и отсутствует в более дорогих моделях ноутбука.