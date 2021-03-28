Блинкен заявил о планах наращивать санкции против «Северного потока — 2»

Говоря об отношениях с Россией, глава американской дипломатии заявил, что против Москвы последуют новые санкции.

«Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США, использования химического оружия в попытке убить Алексея Навального. <…> Будет цена и последствия», — сказал госсекретарь.(РИА Новости)