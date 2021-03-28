Блинкен заявил о планах наращивать санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон будет усиливать санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.
Чиновник подчеркнул, что в Америке по-прежнему считают проект «плохой идеей».
«Для нас <…> важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру — Германии», — добавил Блинкен.
Говоря об отношениях с Россией, глава американской дипломатии заявил, что против Москвы последуют новые санкции.
«Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США, использования химического оружия в попытке убить Алексея Навального. <…> Будет цена и последствия», — сказал госсекретарь.(РИА Новости)
| 2021-03-28T21:00:20+04:00 28 марта 2021, 21:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss