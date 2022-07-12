Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Власти США считают, что Россия и Китай пытаются изменить существующий мировой порядок в своих интересах, Вашингтон намерен этому противодействовать. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, РФ бросает вызов существующему миропорядку путем проведения специальной военной операции на Украине.

«Если позволить России делать то, что она делает, это будет означать, что мы возвращаемся в мир, где кто сильнее, тот и прав, где большие страны могут запугивать маленькие», — рассказал Блинкен.

Он отметил, что это является противоположностью порядку, который основан на правилах.

Блинкен подчеркнул, что Китай иным путем бросает вызов мировому порядку, действуя более агрессивно в регионе, а также ужесточая репрессии внутри страны. По его мнению, КНР хочет, чтобы был международный порядок, который отличается от существующего. В это же время США пытаются защищать и поддерживать правопорядок, который в плане ценностей является либеральным.