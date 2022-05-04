Госсекретарь США Энтони Блинкен заразился COVID-19, сообщил Государственный департамент.

Блинкен полностью вакцинирован, у него легкие симптомы. Отмечается, что он не видел президента Джо Байдена лично в течение нескольких дней, и президент не считается близким контактом в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В соответствии с рекомендациями CDC и после консультации с Бюро медицинских услуг Департамента госсекретарь будет изолирован дома и работать онлайн. (ТАСС)